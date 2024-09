Spaanse koning Felipe ontmoet eerste Palestijnse ambassadeur

Koning Felipe heeft maandag de eerste Palestijnse ambassadeur in Spanje ontvangen. De koning heette Husni Abdel Wahed welkom in zijn koninklijke paleis in Madrid. Het Spaanse koningshuis deelde foto’s van de bijeenkomst op X.

Wahed is sinds 2022 in Spanje aanwezig. In eerste instantie was hij diplomaat namens de Palestijnse staat. Maar nu Spanje in mei heeft besloten de Palestijnse staat te erkennen, is hij gepromoveerd tot ambassadeur. De Spaanse premier Pedro Sanchez noemde deze stap “een cruciale voorwaarde” voor vrede in het Midden-Oosten.

Naast Spanje hebben ook Ierland en Noorwegen de Palestijnse staat erkend. Ze hebben andere Europese landen opgeroepen om hun voorbeeld te volgen.