Spaanse koning Felipe ontmoet Oekraïense jongeren op Mallorca

De Spaanse koning Felipe heeft donderdag op Mallorca een aantal Oekraïense jongeren ontmoet. De jongeren namen deel aan workshops rond de 42e editie van de zeilwedstrijd om de Copa del Rey (Koningscup).

De organisatie van de zeilwedstrijd deelde op Facebook enkele beelden van de ontmoeting tussen de Spaanse koning en de Oekraïense vluchtelingen. In een filmpje is onder meer te zien hoe Felipe met een pen op een vlag tekent. Na afloop poseerde de koning met de jongeren voor een foto.

Felipe kwam donderdag weer in actie tijdens de zeilwedstrijd om de Copa del Rey. De Spaanse vorst doet vrijwel elk jaar mee aan de zeilwedstrijd in de baai van Palma. De koning en zijn bemanning nemen voorlopig de tweede plaats in het klassement in. De zeilwedstrijd duurt nog tot en met zaterdag.