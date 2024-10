Spaanse koning Felipe ontvangt winnaar Abarca Prize in Madrid

De Spaanse koning Felipe heeft dinsdag professor Carl H. June, de winnaar van de Abarca Prize, ontvangen. De ontmoeting vond plaats in het Zarzuela-paleis in de Spaanse stad Madrid. Het Spaanse hof deelt via sociale media foto’s van de audiëntie.

De Doctor Juan Abarca International Award in Medical Sciences, zoals Abarca Prize voluit heet, is een onderscheiding die onderzoek en innovatie in de biomedische wetenschapswereld erkent. De prijs werd in 2020 in het leven geroepen en wordt sindsdien toegekend aan een persoon die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de bescherming of verbetering van de gezondheid van de mensen. De winnaar van de prijs krijgt 100.000 euro.

Carl H. June, de winnaar van dit jaar, is onderzoeker aan de Universiteit van Pennsylvania en directeur van het Parker Institute for Cancer Immunotherapy. Hij heeft de prijs gekregen naar aanleiding van zijn onderzoek naar behandeling van leukemie.