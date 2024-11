Spaanse politicus veroordeelt belagers koningspaar

De Spaanse politicus Alberto Núñez Feijóo veroordeelt de mensen die het Spaanse koningspaar hebben belaagd tijdens hun bezoek aan het overstromingsgebied bij Valencia. Aanwezige demonstranten bekogelden koning Felipe en koningin Letizia onder meer met modder.

De voorzitter van de politieke partij Partido Popular sprak maandag de media toe. “Geweldsuitingen vertegenwoordigen ons niet. We verwerpen ze, of ze nu gericht zijn tegen de koning en koningin, de regeringsleider of de voorzitter van de regionale overheid”, sprak Núñez Feijóo. Hij riep ook op tot eenheid en verzocht om het uitroepen van een nationale noodtoestand.

De minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska zei bij televisiezender RTVE dat de Guardia Civil inmiddels onderzoekt wat er is gebeurd. Hij stelde ook dat het ging om een georganiseerde actie. Hij wilde niet zeggen of er extreem-rechtse personen achter het gooien van voorwerpen zaten.

Spanje werd vorige week getroffen door noodweer dat leidde tot grootschalige overstromingen. Daardoor zijn tot dusver zeker 217 mensen omgekomen. Maandag viel opnieuw veel regen. Het ging vooral om de regio Catalonië.