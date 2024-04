Spaanse vorsten geven Oranjes warm welkom voor contraprestatie

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia zijn donderdag aangekomen voor het laatste onderdeel van het inkomend staatsbezoek van Spanje. Ze arriveerden bij het museum STRAAT in Amsterdam en kregen een warm welkom van de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia.

Nadat de Oranjes uit de auto waren gestapt, werden ze opgewacht door Felipe en Letizia. Ze gaven elkaar knuffels en drie zoenen en Amalia maakte een kniebuiging (een kniksje) voor het Spaanse koningspaar. De koningsparen zijn goed met elkaar bevriend en Amalia heeft door bedreigingen een jaar lang in Madrid gewoond en gestudeerd.

Volgens Josine Droogendijk, van het modeblog Modekoningin Máxima, draagt Máxima opnieuw een japon van Jan Taminiau, een van haar favoriete ontwerpers. “Een slimme zet, want Taminiau woont en werkt tegenwoordig in Spanje”, zegt Droogendijk. Letizia koos voor het Nederlandse modehuis Benchellal. Het is gebruikelijk dat vorsten bij een staatsbezoek kleding dragen van een lokale ontwerper. Máxima droeg Benchellal tijdens Koningsdag 2022. Wie de jurk van Amalia heeft ontworpen, is nog niet bekend.

Felipe en Letizia bieden een receptie aan en de vorsten openen samen een expositie van tien Spaanse en Nederlandse muurschilders. De contraprestatie is traditiegetrouw de afsluiting van een staatsbezoek. Daarmee wordt bedankt voor de gastvrijheid van het gastland. Tientallen fotografen, cameraploegen en journalisten stonden de paren bij aankomst op te wachten.