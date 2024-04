Felipe benadrukt belang verenigd Europa in speech staatsbanket

Koning Felipe heeft woensdagavond tijdens het staatsbanket in het Koninklijk Paleis Amsterdam benadrukt dat de wereld een sterk en verenigd Europa nodig heeft. Daarmee verwees de Spaanse koning naar de oorlog tussen Israël en Hamas en tussen Rusland en Oekraïne. Koning Felipe en koningin Letizia brengen woensdag en donderdag een staatsbezoek aan Nederland. De eerste dag is traditiegetrouw afgesloten met het staatsbanket.

“Zoals u terecht opmerkte tijdens uw laatste bezoek aan Spanje in juni vorig jaar, is onze relatie sterker dan ooit”, zei Felipe, die zijn woorden richtte aan koning Willem-Alexander. De Nederlandse vorst bracht vorig jaar een werkbezoek aan Spanje. “Onze landen vertegenwoordigen twee van de meest dynamische economieën in de EU. Door samen te werken, effenen we het pad voor de energie- en digitale transities die de Unie ondergaat.”

Europa staat voor uitdagingen, vervolgde Felipe. “De wereld heeft een sterk en verenigd Europa nodig om deze doelen te verdedigen en te bevorderen. De toekomst van de volgende generaties hangt ervan af.” De welvaart en vrede die onze twee landen nu kennen rusten op het EU en NAVO-lidmaatschap, stelde de Spaanse vorst. We moeten volgens de koning verenigd en standvastig zijn in het licht van de meest recente uitdagingen. “Zoals de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne of het voortdurende conflict in Gaza en de wijdere regio van het Midden-Oosten.”

Amalia en Leonor

De koning sprak de hoop uit dat dit staatsbezoek helpt bij het creëren van een nog sterkere band tussen Spanje en Nederland, die volgens hem samen een welvarende toekomst tegemoet gaan. Dat doen onze landen “hand in hand met twee jonge vrouwen van hun generatie: prinses Amalia en prinses Leonor, die diep toegewijd zijn aan hun natie en hun volk.”

Eerder nam Willem-Alexander het woord voorafgaand aan het diner. In zijn toespraak bedankte hij Felipe dat prinses Amalia een jaar lang in Madrid kon wonen en studeren. “Vorig jaar moest ze door omstandigheden in Madrid wonen. Van daaruit kon ze haar studie aan de Universiteit van Amsterdam voortzetten. Dit werd mogelijk gemaakt door de welwillende inzet van veel van uw landgenoten en uzelf.” Willem-Alexander vond het een “een ontroerend bewijs van vriendschap in een moeilijke tijd”.