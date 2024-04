Felipe en Letizia officieel welkom geheten in Amsterdam

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdagochtend de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia officieel welkom geheten met een welkomstceremonie op de Dam in Amsterdam. Het Spaanse koningspaar brengt woensdag en donderdag een staatsbezoek aan Nederland.

Demissionair premier Mark Rutte en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema waren onder anderen bij de ceremonie aanwezig. Samen met de rest van de Nederlandse en Spaanse delegatie namen zij plaats voor het Koninklijk Paleis Amsterdam. Later volgden koning Felipe, koning Willem-Alexander, koningin Letizia en koningin Máxima, waarna de twee volksliederen werden gespeeld. Een aantal toeschouwers die zich rond de hekken op de Dam hadden verzameld, klapte.

Traditiegetrouw inspecteerden de twee koningen de erewacht. Na afloop betraden zij samen met de koninginnen het Koninklijk Paleis Amsterdam, waar de Nederlandse autoriteiten aan elkaar werden voorgesteld, een receptie plaatsvond en een privélunch was.

Nadat het Spaanse koningspaar een krans bij het Nationaal Monument op de Dam had gelegd, waren de publieke activiteiten voor Letizia en Máxima voor die woensdag afgelopen. Zij zijn wel in de avond samen met de koningen aanwezig bij het traditionele staatsbanket in het Koninklijk Paleis Amsterdam, waar ook prinses Amalia, prinses Beatrix en prinses Margriet bij zijn.

Koning Felipe en koning Willem-Alexander bezoeken ’s middags nog een sportmiddag van de Cruyff Foundation en de haven van Amsterdam.