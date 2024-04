Felipe en Letizia reiken prijzen voor kunstverdiensten uit

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben woensdag prijzen uitgereikt aan personen en instanties die zich hebben onderscheiden in de kunsten. Tijdens een bijeenkomst in Cádiz reikte het koningspaar de Gouden Medailles voor Verdienste in de Schone Kunsten uit aan onder anderen actrice Carme Elías.

In totaal ontvingen 33 mensen en instellingen een onderscheiding. Onder hen waren de schilder Augusto Ferrer-Dalmau, acteur Karra Elejalde, schrijfster Rosa Montero en muziekproducer Gay Mercader.

In een toespraak bedankte Felipe de winnaars, die “hebben bijgedragen aan de verrijking van onze cultuur en tegelijkertijd een inspiratie zijn voor toekomstige generaties”. “Er is geen Spanje zonder kunstenaars, zonder cultuur. Het zou niet kunnen bestaan”, zei Felipe verder.