Felipe en Letizia reiken sportprijzen uit op paleis

Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben donderdag de Nationale Sportprijzen uitgereikt. Het koningspaar deed dat in het paleis in Madrid, waar zij na afloop ook met de prijswinnaars spraken.

De koning Felipe Award voor de beste Spaanse atleet van het jaar ging naar de 20-jarige tennisser Carlos Alcaraz. De koningin Letizia Award voor beste Spaanse atlete van het jaar was voor paratriatlete Susana Rodriguez.

Met de Nationale Sportprijzen worden mensen en instanties geëerd die zelf of als ontwikkelaar van sportbeleid hebben bijgedragen aan het bevorderen of verspreiden van fysieke sportactiviteiten. De prijzen worden uitgereikt namens de Hogere Sportraad (CSD) van Spanje. In totaal werden er veertien prijzen uitgedeeld.