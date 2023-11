Felipe en Letizia sluiten staatsbezoek Denemarken af

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben hun staatsbezoek aan Denemarken afgesloten met een bezoek aan het Deense architectuurcentrum (DAC) in Kopenhagen. Vergezeld door kroonprins Frederik en kroonprinses Mary was het paar onder meer bij een rondetafelgesprek over duurzaamheid.

Voorafgaand aan dat gesprek kreeg het gezelschap een rondleiding door het centrum. Daar keken de royals ook naar een tentoonstelling over de ontwikkeling van Kopenhagen als stad. Die tentoonstelling werd in het leven geroepen in het kader van de benoeming van Kopenhagen tot Wereldhoofdstad van Architectuur. Na het bezoek aan het DAC namen Felipe en Letizia afscheid van het Deense kroonprinselijk paar.

Eerder op de dag nam het paar al afscheid van koningin Margrethe. Ook zetten Felipe en Letizia nog hun handtekening op een raam, zo deelde het Deense hof. Het is al sinds 1841 traditie dat gasten een handtekening of boodschap op een ruit zetten. Het raam zal als herinnering aan het Spaanse staatsbezoek ergens in paleis Fredensborg komen te hangen.