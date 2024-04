Felipe veroordeelt aanval Iran en kijkt uit naar staatsbezoek

Koning Felipe van Spanje heeft de aanval van Iran op Israël maandag veroordeeld. Dat deed hij tijdens een toespraak op het economische forum Wake Up Spain in Madrid.

Felipe zei dat de aanval “een goede weerspiegeling van de staat van onzekerheid is die ons dagelijks teistert”. Hij sprak daarbij zijn bezorgdheid en veroordeling uit. Volgens de koning is het, net als op economisch gebied, belangrijk om samen te werken en te blijven praten. “Het is een kwestie van hoe je allianties kunt zoeken, hoe je ze in relaties kunt brengen, hoe je niet ieder je eigen weg kunt gaan in het omgaan met uitdagingen, moeilijkheden of kansen.”

De koning keek in zijn toespraak ook vast vooruit naar zijn reis naar Nederland. Hij vertelde de aanwezigen dat hij deze week uitkijkt naar de conclusies van het economische forum, terwijl hij en koningin Letizia een staatsbezoek brengen aan Nederland. Volgens Felipe is Nederland “zonder twijfel een essentiële partner” voor Spanje, “zowel binnen de Europese Unie als in de NAVO.”