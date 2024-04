Felipe ziet vader Juan Carlos weer bij herdenking

Voor de tweede keer in ruim een maand tijd hebben koning Felipe van Spanje en zijn vader koning Juan Carlos elkaar in het openbaar gezien. De twee woonden in Madrid samen met hun echtgenotes koningin Letizia en koningin Sofía een herdenking bij van de vorige maand overleden Fernando Gómez-Acebo, een neef van Felipe. Ook andere leden van de koninklijke familie waren erbij.

Felipe en Juan Carlos zagen elkaar vorige maand in Windsor. Ook toen was een herdenking de aanleiding, destijds voor de vorig jaar overleden Griekse koning Constantijn.

Koning Juan Carlos woont sinds 2020 in Abu Dhabi nadat hij het onderwerp was van een aantal schandalen. Daarna liet het voormalige staatshoofd zich een tijdje maar sporadisch zien in Spanje, maar tegenwoordig neemt het aantal bezoekjes aan zijn vaderland weer toe.