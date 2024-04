Jordi Cruijff vond bezoek van twee koningen ‘enorme eer’

Jordi Cruijff vindt het een “enorme eer” dat de Nederlandse koning Willem-Alexander en de Spaanse koning Felipe woensdagmiddag samen een bezoek hebben gebracht aan het Cruyff Court van de Johan Cruyff Foundation in de wijk Betondorp in Amsterdam. Dat zegt de voormalige profvoetballer tegen het ANP. Koning Felipe en zijn vrouw Letizia brengen op woensdag en donderdag een staatsbezoek aan Nederland.

“Om ze beiden hier te hebben is natuurlijk ongelooflijk. Een enorme eer. En ook dat het Betondorp is, mijn vader is toch hier opgegroeid. En van de twee landen die voor hem altijd heel speciaal zijn geweest. Ik denk alleen dat mijn vader dat voor elkaar kan krijgen”, zei Cruijff. Het Cruyff Court Betondorp staat in de buurt van het geboortehuis van Johan Cruijff. Zijn kinderen Jordi en Susila zijn allebei betrokken bij de stichting die hun vader oprichtte.

Ook dat de koningen ondanks het slechte weer zijn gekomen, vond hij mooi. “Het is een beetje een regenachtige dag. Ze hadden ook andere dingen kunnen doen. Maar ze komen hier, ze spelen, ze zijn met de kinderen. Ze laten ook de ‘human side’ zien, dat vind ik heel mooi.”

Cruijff is voor het eerst bij een staatsbanket aanwezig woensdagavond. Die vindt plaats in het Koninklijk Paleis Amsterdam. “Ik heb geen idee wat ik moet verwachten, we zien wel”, zegt hij daarover.