Juan Carlos voor derde keer dit jaar in Spanje

De voormalig Spaanse koning Juan Carlos is weer teruggekeerd naar Spanje. De vader van de huidige koning Felipe landde maandag in Vigo in de regio Galicië, melden Spaanse media. Juan Carlos reisde van het vliegveld naar Sanxenxo, waar hij de komende week zal deelnemen aan een zeilwedstrijd.

Het is de derde keer dit jaar dat Juan Carlos naar Spanje reist. De 85-jarige woont sinds 2020 in Abu Dhabi. Dit jaar was hij in april en in juli al een week in Spanje. Afgelopen juli was Juan Carlos ook in het land om mee te doen aan een zeilwedstrijd.

De emeritus koning is volgens El País van plan op 2 oktober terug te keren naar Abu Dhabi. Volgens de Spaanse krant heeft koning Felipe donderdag ook een afspraak in de regio Galicië, op zo’n 15 kilometer van Sanxenxo. Het Spaanse koningshuis heeft niet bekendgemaakt of Felipe en Juan Carlos elkaar zullen ontmoeten. Tijdens een bezoek in mei 2022 was er wel een familiebijeenkomst in het Zarzuelapaleis in Madrid.