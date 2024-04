Koning Felipe benadrukt belang van technologische samenwerking

De Spaanse koning Felipe heeft donderdag in een toespraak bij een netwerkbijeenkomst voor Spaanse en Nederlandse bedrijven het belang van samenwerking tussen de landen benadrukt. Alleen zo kunnen de EU-lidstaten het hoofd bieden aan “toenemende geopolitieke spanningen” en “versnelde technologische verschuivingen”.

De bijeenkomst voor bedrijven in de cybersecurity en financiële technologiesectoren, die Felipe donderdagochtend samen met koning Willem-Alexander bijwoonde in Scheveningen, is volgens de Spaanse koning “een geweldige setting” voor bedrijven om elkaar te ontmoeten en handelsbetrekkingen te versterken.

Als voorbeeld van een mooie samenwerking tussen Spanje en Nederland haalde Felipe het bezoek van zijn Nederlandse evenknie in 2023 aan. Het bezoek van Willem-Alexander stond onder meer in het teken van het opzetten van projecten op het gebied van “groene waterstof”. “Het zijn projecten als deze die ons daadwerkelijk dichter bij elkaar brengen en helpen nieuwe systemen te creëren die cruciaal zijn voor ons, voor Europa en de rest van de wereld”, aldus de Spaanse vorst.

De koning stelde ook dat “cyberveiligheid een mondiale zorg geworden” en benadrukte dat samenwerking “daarom de enige manier is om onze collectieve veerkracht te vergroten”. Tot slot sprak hij uit te hopen dat de netwerkbijeenkomst “vruchtbare partnerschappen tussen Nederlandse en Spaanse bedrijven zal bevorderen”. Hij wenste de aanwezigen daar het beste mee. “We hebben uw succes allemaal nodig”, besloot hij.