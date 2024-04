Koningen Felipe en Willem-Alexander bij forum over cybersecurity

Koning Willem-Alexander en zijn Spaanse collega Felipe zijn de tweede en laatste dag van het staatsbezoek aan Nederland begonnen met een bezoek aan Scheveningen. In het iconische Grand Hotel Amrâth Kurhaus woonden de vorsten een netwerkbijeenkomst bij van de cybersecurity- en financiële technologiesectoren.

De Spaanse en Nederlandse koning arriveerden even voor 10.00 uur samen in één auto bij het hotel. Daar werden ze ontvangen door onder anderen Micky Adriaansens, de demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat, en de Spaanse staatssecretaris van Handel Xiana Méndez. Ook prins Constantijn was aanwezig in zijn rol als belangenbehartiger van Nederlandse start-ups. Felipe begroette hem met een omhelzing. Willem-Alexander gaf zijn jongere broer een soort high five en zei daarbij lachend “bro”.

In de zaal kregen de koningen een staande ovatie van de aanwezigen, voornamelijk medewerkers en ondernemers van Spaanse en Nederlandse bedrijven in de cybersecurity- en fintechsector. Op de eerste rij luisterden ze vervolgens naar onder meer de openingsspeech van Adriaansens en een panelgesprek over onder meer kennisuitwisseling op het gebied van economie, innovatie en technologie.