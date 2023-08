Koningin Letizia juicht hard op tribune bij WK-finale

De Spaanse koningin Letizia en haar jongste dochter prinses Sofía zaten zondag hard juichend op de tribune in Australië bij de finale van het WK voetbal. Zij moedigden enthousiast het Spaanse vrouwenelftal aan dat in Sydney de eindstrijd tegen Engeland aanging.

Dat de 16-jarige Sofía meeging was geen verrassing, melden Spaanse media. De prinses is een groot voetbalfan. Het was voor het eerst dat het Spaanse vrouwenteam de finale van het WK speelde.

Spanje was in de finale met 1-0 te sterk voor het Engelse team van bondscoach Sarina Wiegman. Aanvoerster Olga Carmona maakte na een half uur het doelpunt.