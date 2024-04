Koningin Letizia op lage hakken om vermeende aandoening

Koningin Letizia van Spanje draagt donderdagochtend lage pumps tijdens de aftrap van de tweede dag van het staatsbezoek aan Nederland. Volgens Spaanse media heeft de vorstin, die juist vaak op stiletto’s te vinden is, een aandoening. Het zou gaan om een beklemde zenuw van de voorvoet en chronische pijn onder de voet.

Woensdagavond zat Letizia ook als enige op een stoel tijdens de passade, het handen schudden van de aanwezigen, bij het staatsbanket in het Koninklijk Paleis in Amsterdam.

Letizia is donderdag samen met koningin Máxima op pad. Ze zijn de dag begonnen bij LAB6 in Amsterdam. Dat is een plek waar activiteiten van sport tot cultuur worden georganiseerd voor en door jongeren tussen de 12 en 23 jaar oud in Amsterdam Nieuw-West.