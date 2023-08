Foto’s: Leonor door ouders en zus vergezeld naar militaire academie

Prinses Leonor is donderdag aangekomen bij de militaire academie in Zaragoza waar zij aan haar opleiding gaat beginnen. De prinses van Asturië, zoals haar titel luidt, werd vergezeld door haar ouders en haar zus.

Op foto’s van het Spaanse hof is te zien hoe prinses Leonor, koning Felipe, koningin Letizia en prinses Sofía welkom worden geheten bij aankomst op de academie. Ze poseerden vervolgens voor het gebouw, waarna Leonor binnen werd uitgenodigd om haar naam te schrijven in het ereboek van de academie.

Volgens El País beginnen in totaal 612 studenten, waaronder 140 vrouwen, aan het nieuwe schooljaar op de academie. Leonor zal volgens de Spaanse krant net zo worden behandeld als iedere andere student. Zo gaat de wekker iedere dag in de twaalf bedden tellende slaapzaal om 06.30 uur en moet het licht om 23.00 uur ’s avonds uit. Er wordt gegeten in een gezamenlijke kantine en vrouwen moeten hun haar in een strik, vlecht of paardenstaart dragen. Alleen oorbellen zonder hangers mogen in en zowel make-up als nagellak moet ‘discreet’ worden aangebracht.