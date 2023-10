Leonor voor het eerst sinds 2020 bij nationale feestdag Spanje

De Spaanse prinses Leonor was donderdag voor het eerst sinds jaren weer aanwezig bij de viering van de nationale feestdag van Spanje. De oudste dochter van koning Felipe en koningin Letizia was er in vorige jaren niet bij omdat ze in Wales zat voor haar studie.

Leonor verscheen ook voor het eerst in militair uniform tijdens de feestelijkheden. De 17-jarige prinses groette samen met haar vader de troepen en keek later ook samen met Letizia vanuit de ereloge naar de grote parade in de Spaanse hoofdstad. De jongste dochter van het Spaanse koningspaar, Sofia, was afwezig. Zij gaat momenteel naar school op het UWC Atlantic College of Wales.

Op de nationale feestdag van Spanje wordt traditiegetrouw de aankomst van Christoffel Columbus op het Amerikaanse continent gevierd. Het meest kenmerkende element voor de feestdag is de grote militaire parade.