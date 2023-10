Madrid maakt zich op voor feestelijkheden Leonor

Madrid maakt zich op voor de feestelijkheden rondom de 18e verjaardag van de Spaanse prinses Leonor. In de straten van de stad zijn voor de gelegenheid onder meer billboards en vlaggen opgehangen. Ook de vele souvenirwinkeltjes spelen er handig op in. In de etalages staan onder meer speciale mokken met de beeltenis van Leonor erop.

De oudste dochter van koning Felipe en koningin Letizia wordt dinsdag meerderjarig en zal tijdens een plechtige ceremonie de eed afleggen aan de grondwet. ’s Avonds is er een feest op het paleis.

Het wordt de tweede belangrijke ceremonie voor Leonor binnen een paar weken. Eerder deze maand legde ze een militaire eed af door trouw te zweren aan de Spaanse vlag. De prinses van Asturië, de officiële titel van de Spaanse troonopvolger, begon deze zomer aan een driejarige militaire opleiding.