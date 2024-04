Media: Spaanse koningin Sofia opgenomen in ziekenhuis

De Spaanse koningin Sofía is dinsdagavond opgenomen in een ziekenhuis in Madrid. Dat melden verschillende Spaanse media, waaronder persbureau EFE.

De 86-jarige moeder van koning Felipe zou zijn opgenomen met een urineweginfectie. EFE stelt op basis van bronnen bij het koninklijk huis dat ze “snel vooruitgaat”. Het Spaanse hof heeft geen details gegeven over de gezondheidstoestand van Sofía.

De koningin werd maandag nog in het openbaar gezien bij een herdenkingsdienst voor de vorige maand overleden Fernando Gómez-Acebo. Zij was daar samen met andere familieleden, onder wie haar man Juan Carlos, koning Felipe en koningin Letizia.