Spaans koningspaar vertrokken naar Nederland voor staatsbezoek

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn op weg naar Nederland. Het koningspaar stapte dinsdagmiddag op het vliegtuig op de luchthaven Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Naar verwachting arriveert het koningspaar dinsdagavond in Nederland voor het staatsbezoek, dat woensdag begint.

Het staatsbezoek op 17 en 18 april staat onder meer in het teken van sport, groene waterstof en ruimtevaart. Het is het eerste staatsbezoek van koning Felipe en koningin Letizia aan Nederland.

Het laatste inkomende staatsbezoek van Spanje aan Nederland was in 2001. Toen was Beatrix nog koningin en ontving zij koning Juan Carlos en zijn vrouw koningin Sofia.