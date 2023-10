Spaanse koning en koningin brengen staatsbezoek aan Denemarken

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia brengen van 6 tot en met 8 november een staatsbezoek aan Denemarken. Het Spaanse koningspaar is uitgenodigd door de Deense koningin Margrethe.

Felipe en Letizia worden tijdens het staatsbezoek vergezeld door José Manuel Albares, de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, en een zakelijke delegatie.

Tijdens het staatsbezoek wordt ook stilgestaan bij de samenwerking tussen de twee Europese landen. Daarbij komen onder meer de groene transformatie, de farmaceutische industrie en de scheepvaart aan bod. De delegatie die meegaat namens Spanje richt zich dan ook op onder andere deze takken.

Koning Felipe en koningin Letizia kwamen in 2015 voor het eerst als Spaans koningspaar naar Denemarken vanwege koningin Margrethes 75e verjaardag. Dat vierde Margrethe destijds onder meer met een galadiner in het paleis Christiansborg in Kopenhagen, waar veel Europese royals bij waren.