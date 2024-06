Speech van Camilla en nieuw portret Charles op Armed Forces Day

De Britse koningin Camilla heeft haar waardering uitgesproken voor de Britse strijdkrachten in een toespraak ter gelegenheid van Armed Forces Day. “Onze strijdkrachten ondersteunen en versterken onze natie. Jullie zijn een bron van inspiratie, geruststelling en trots”, zei Camilla in een video opgenomen in Clarence House. Daarnaast gaf Buckingham Palace een nieuw portret vrij van koning Charles.

De vader van Camilla, majoor Bruce Shand, diende in het Britse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarom richtte de koningin zich ook tot de familie van militairen. “Ik wil ook jullie families bedanken, die thuis de haardvuren aanhouden tijdens jullie overzeese uitzendingen. Als de trotse dochter van een legerofficier ken ik de impact van het militaire leven op je geliefden – jullie zijn ook helden.”

Op het portret draagt Charles zijn legeruniform met medailles en houdt hij een zwaard vast. De foto werd in november genomen door royaltyfotograaf Hugo Burnand in Windsor Castle.