Staatsbegrafenis voor vermoorde Japanse premier Shinzo Abe

De in juli vermoorde voormalige Japanse premier Shinzo Abe krijgt dinsdag een staatsbegrafenis. Daarvoor zijn 4300 gasten bijeen in de sportarena Nippon Budokan, onder wie kroonprins Akishino en zijn vrouw kroonprinses Kiko. Shinzo Abe werd in juli op 67-jarige leeftijd neergeschoten tijdens een verkiezingstoespraak op straat.

Ook de jongste dochter van Akishino en Kiko, prinses Kako, en vier andere leden van de keizerlijke familie zijn bij de uitvaart. Keizer Naruhito en keizerin Masoko blijven thuis. Het is gebruikelijk dat zij geen uitvaarten bezoeken, omdat de dood in Japan als ‘onzuiver’ wordt beschouwd. Voor de Britse koningin Elizabeth maakten zij afgelopen week een uitzondering. Daarvoor was er voor het laatst een keizer bij een uitvaart toen de Belgische koning Boudewijn in 1993 werd begraven.

Een staatsbegrafenis wordt in Japan vrijwel uitsluitend georganiseerd voor leden van de keizerlijke familie. Het komt eigenlijk nooit voor dat dit voor een politicus wordt gedaan. Voor de plechtigheid van dinsdag zijn zeker 20.000 politieagenten in de weer. Abe was de langst regerende premier van het land en werd beschouwd als een groot staatsman die Japan stabiliteit en internationaal aanzien gaf. Hij was in Japan ook verwikkeld in schandalen en veel Japanners zouden de plechtigheid te veel eer en weggegooid geld vinden, aldus een aantal Japanse media.