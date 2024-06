Staatsbezoek Japanse keizer aan VK is van 25 tot en met 27 juni

De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako brengen van dinsdag 25 tot en met donderdag 27 juni een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Ze komen 22 juni al aan, waarna de keizer een aantal eigen afspraken heeft voordat het staatsbezoek begint. Dit is het eerste staatsbezoek voor Naruhito en Masako sinds ze in 2019 keizer en keizerin werden.

Prins William begroet de keizer en keizerin dinsdagochtend in hun hotel namens de koning, om vervolgens met het paar mee te reizen naar de Horse Guards Parade in Londen. Daar verwelkomen koning Charles en koningin Camilla hen in de Royal Pavilion. Vervolgens vindt een ceremonieel gedeelte plaats, met onder meer de inspectie van de erewacht. Het gezelschap gaat daarna naar Buckingham Palace voor een lunch.

Na de lunch bekijkt het gezelschap een speciale tentoonstelling van voorwerpen uit de Koninklijke Verzameling die betrekking hebben op Japan en bezoeken Naruhito en Masako Westminster Abbey. Daar legt de keizer een krans en krijgt het paar een rondleiding. De dag wordt afgesloten met een staatsbanket in Buckingham Palace.

Koningin Elizabeth

De tweede dag bezoekt de keizer een biomedisch onderzoekscentrum. ‘s Avonds is hij bij een banket in de Guildhall, samen met prins Edward en zijn vrouw Sophie. Donderdagochtend neemt het keizerlijk paar formeel afscheid van de koning en koningin op Buckingham Palace. Daarna bezoeken Naruhito en Masako een museum en brengt de keizer onder meer een privébezoek aan St. George’s Chapel om een krans te leggen op het graf van koningin Elizabeth.

Op vrijdag bezoekt het keizerlijk paar Oxford. Vervolgens neemt Lord Chamberlain, de hoogste officier van het Britse koninklijk huis, namens de koning afscheid van de keizer en keizerin. Die verlaten daarna het Verenigd Koninkrijk.