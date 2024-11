Starmer bedankt emir Qatar voor bemiddelingsrol in Gazaoorlog

De Britse premier Keir Starmer heeft de emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, bedankt voor de rol die zijn land heeft in de onderhandelingen voor een staakt-het-vuren in Gaza. Dat meldt het kantoor van Starmer in een verklaring. Tijdens het telefoongesprek met de 44-jarige royal besprak Starmer ook zijn aanstaande staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk.

De twee benadrukten dat het hoog tijd is dat er een einde komt aan de oorlog, om zo ook verdere escalatie van het conflict te voorkomen. Naast de Gazaoorlog sprak de emir ook zijn zorgen uit over “de huidige situatie op de bezette Westelijke Jordaanoever en Libanon”.

Qatar bemiddelt, samen met onder meer Egypte en de Verenigde Staten, al maanden om een staakt-het-vuren tussen Hamas en Israël te bereiken. Talloze verwoede pogingen na het enige bestand in november, hebben sindsdien bij beide partijen nog niet tot overeenstemming voor een nieuwe gevechtspauze geleid.

Op 3 december brengt de leider van de kleine oliestaat, samen met zijn echtgenote, Jawaher bint Hamad al-Thani, een tweedaags staatsbezoek aan het VK. Daarover zei Starmer er enorm naar uit te zien, met name ook omdat dit het eerste inkomende staatsbezoek tijdens zijn premierschap zal zijn.