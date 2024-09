Stichting Harry en Meghan roept op te gaan stemmen

Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben mensen aangemoedigd om te gaan stemmen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De stichting van het koppel, Archewell, deelde op de website een bericht ter gelegenheid van National Voter Registration Day.

Het team van de stichting kwam eerder deze week samen om brieven te schrijven waarmee ze mensen aanmoedigden om zich te laten registreren als stemmer als ze dat nog niet hadden gedaan. “Stemmen is niet alleen een recht; het is een fundamentele manier om het lot van onze gemeenschappen te beïnvloeden”, schrijft de stichting. “Door deel te nemen aan initiatieven als deze willen we de boodschap versterken dat elke stem telt.” De stichting deelt ook een link naar de officiële stemwebsite vote.gov.

In het bericht wordt geen voorkeur uitgesproken voor een kandidaat in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In 2020 ontstond er nog enige ophef over de oproep van het koppel om te stemmen bij de presidentsverkiezingen. Destijds deelden de hertog en hertogin van Sussex een video waarin zij bij de kiezer aandrongen “haatspraak, misinformatie en onlinenegativiteit af te wijzen”. Dat werd door sommigen opgevat als een aanval op de toenmalige presidentskandidaat Donald Trump.