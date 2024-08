Stichting wil gesprek met Laurentien over blijvende betrokkenheid

De Stichting (Gelijk)waardig Herstel (SHG), die zich inzet voor ouders die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire, wil in gesprek met prinses Laurentien over haar “blijvende betrokkenheid” bij de stichting. Dat schrijft voorzitter Gert-Jan Segers van de raad van toezicht in een open brief aan Laurentien, die vandaag bekendmaakte te stoppen als voorzitter van de organisatie.

RTL Nieuws, dat met Laurentien heeft gesproken, meldt dat de prinses inderdaad actief blijft bij de stichting. “In een rol op de achtergrond blijft ze zich inzetten bij het oplossen van het probleem”, aldus de nieuwsorganisatie.

Volgens Segers moet de raad van toezicht het besluit van Laurentien “met zeer gemengde gevoelens” accepteren. “Tegelijkertijd willen we als SHG niet zonder jouw expertise”, schrijft hij aan de prinses. De raad van toezicht zegt daarom uit te kijken naar gesprekken met Laurentien over haar verdere betrokkenheid.

Onrechtvaardig en verdrietig

Laurentien legt haar taken als voorzitter neer na een bericht in het AD over vermeend grensoverschrijdend gedrag door de prinses. Anonieme bronnen zeiden tegen de krant dat er meerdere meldingen van dergelijk gedrag waren binnengekomen bij de ambtelijke top van het ministerie van Financiën, waarmee de stichting intensief samenwerkt in verband met de compensatie van gedupeerde ouders in het toeslagenschandaal.

De toeslagenstichting sprak eerder al van lasterlijke beschuldigingen aan het adres van Laurentien. Volgens Segers kennen medewerkers, bestuurders en partners van de stichting haar heel anders dan het beeld dat is geschetst. “Dat jij nu dit besluit moet nemen, ervaren wij dan ook als onrechtvaardig en verdrietig.”