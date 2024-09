Stoelen Beatrix Theater krijgen tweede leven in Suriname

Ruim 350 oude stoelen uit het Beatrix Theater in Utrecht krijgen een tweede leven in het Beatrix Theater in Moengo in Suriname. Dat heeft Stage Entertainment Nederland maandag gemeld. Het theater in Utrecht is de afgelopen maanden verbouwd vanwege de komst van de musical Moulin Rouge!, die donderdag in première gaat. Tijdens de renovatie zijn ook alle 1500 theaterstoelen vernieuwd.

De 354 stoelen van het balkon verkeren nog in goede staat en worden gedoneerd aan een ander Beatrix Theater, in Suriname. Stage Entertainment hoopt hiermee een “waardevolle bijdrage te leveren aan de culturele infrastructuur van Moengo”.

De theaterzaal in Utrecht is voor Moulin Rouge! voorzien van een imposante set boordevol opvallende visuele elementen, zoals een grote rode windmolen en een drie meter hoge blauwe olifant. Hierdoor waant het publiek zich in de beroemde Parijse nachtclub waar het verhaal zich afspeelt.

Naast de vernieuwingen in de theaterzaal, is ook het voorhuis van het theater volledig gerenoveerd.