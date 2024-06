Thaise ex-premier aangeklaagd voor belediging van de koning

De Thaise ex-premier Thaksin Shinawatra is opnieuw aangeklaagd, ditmaal voor belediging van de monarchie. Hij zou dat hebben gedaan in een interview in 2015, aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Hij heeft een borgsom betaald, waardoor hij niet is vastgezet.

De aanklacht tegen Thaksin is de eerste van vier gevallen waarin invloedrijke politici worden beschuldigd. Onder de andere drie is ook de huidige premier Srettha Thavisin. Hij zou een jurist hebben benoemd met een strafblad.

Thaksin werd in februari vrijgelaten na een jaar in de gevangenis te hebben gezeten voor omkoping en machtsmisbruik. Hij was veroordeeld tot acht jaar, maar kreeg strafvermindering.

Kloof

De nieuwe beschuldigingen kunnen de kloof tussen de regerende conservatieve, koningsgezinde klasse en haar tegenstanders verdiepen. De oppositiepartij Move Forward bijvoorbeeld moet zich ervoor verantwoorden dat ze heeft opgeroepen tot verandering van de wet die belediging van de monarchie verbiedt.

Eind mei werd oppositiepolitica en mensenrechtenactiviste Chonthicha Jangrew van Move Forward veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor het beledigen van de monarchie. Het parlementslid zou het verbod op majesteitsschennis hebben overtreden in een toespraak die zij drie jaar geleden hield tijdens een protest tegen de regering. Op majesteitsschennis staat maximaal vijftien jaar.