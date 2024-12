Troonswisseling Luxemburg volgend jaar op 3 oktober

Groothertog Henri van Luxemburg treedt volgend jaar oktober af. Dat maakte de groothertog bekend in zijn kersttoespraak. De troonswisseling zal plaatsvinden op 3 oktober 2025, zei Henri.

“Het jaar 2024 loopt ten einde en Kerstmis is het perfecte moment om terug te blikken op het afgelopen jaar. Deze keer doe ik dat met veel emotie, aangezien het de laatste keer is dat ik als staatshoofd de kersttoespraak zal houden”, zei de groothertog aan het begin van zijn toespraak. Henri kijkt “met veel dank en bescheidenheid” terug op de bijna 25 jaar dat hij groothertog is geweest. “Het is een periode geweest waarin Luxemburg veel vooruitgang heeft geboekt, en ik ben blij dat ik samen met de groothertogin deel heb mogen uitmaken van die reis.”

Henri sprak ook zijn vertrouwen in de volgende generatie uit. “Ik geloof heilig in de volgende generatie. Het zal de verantwoordelijkheid nemen voor een wereld die hopelijk vreedzamer en duurzamer is. Voor het grootste deel van mijn generatie is nu de tijd gekomen om met pensioen te gaan. Het is een natuurlijk proces”, aldus Henri.

Op de nationale feestdag eerder dit jaar wees Henri zijn zoon Guillaume al aan als luitenant-vertegenwoordiger. Dat was een eerste stap naar een troonsafstand van Henri. “Vandaag delen de groothertogin en ik u graag mee dat prins Guillaume en prinses Stéphanie ons op 3 oktober 2025 zullen opvolgen. Ik weet dat zij hun uiterste best zullen doen om bij te dragen aan het welzijn van ons land.”