TV2: slachtoffer Høiby had verwondingen aan hoofd

De vrouw die zou zijn mishandeld door Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit uit een eerdere relatie, heeft verwondingen opgelopen aan haar hoofd. Volgens het Noorse TV2 had ze “zichtbare sporen van een klap op haar achterhoofd”.

Gealarmeerde agenten die op de melding afkwamen troffen in de woning in Oslo waar het incident zich zou hebben afgespeeld bovendien een mes aan. Høiby zou dat in de muur hebben gestoken. Het mes is in beslag genomen. De politie wil de details tegenover TV2 niet bevestigen. Het ziekenhuis meldde eerder enkel dat er sprake was van een hersenschudding

De 27-jarige Høiby werd afgelopen weekend gearresteerd na een incident in Oslo. Zijn advocaat bevestigde woensdag dat Høiby wordt beschuldigd van eenvoudige mishandeling. Hij gaf echter nog geen details over de inhoud van de zaak.

Kroonprins Haakon reageerde woensdag vanuit Parijs op de zaak. Hij noemde het “zeer ernstig”. Vanwege het incident is Mette-Marit niet met hem meegereisd naar de Olympische Spelen.