Twee oude tekeningen van prinses Beatrix onder de hamer

Bij Veilinghuis Van Spengen in Hilversum gaan dinsdag twee tekeningen onder de hamer die prinses Beatrix op jonge leeftijd maakte. Het gaat om twee werken die vermoedelijk uit haar vroege tienerjaren komen, meldt het veilinghuis woensdag.

De eerste tekening betreft een collage van ballerina’s die Beatrix apart heeft getekend en op een groter vel heeft geplakt. Op het tweede werk zijn spelende hondjes op een grasveld te zien. Het bijzondere aan deze tekening is dat Beatrix deze heeft gesigneerd met het monogram TVO, dat staat voor Trix van Oranje. De tekeningen zijn bewaard door een nazaat van een voormalige kamenierster van koningin Juliana, die de tekeningen destijds van Beatrix had gekregen. De familie ziet de tekeningen graag bij een echte liefhebber en verzamelaar terechtkomen.

Van 26 tot en met 29 september worden de tekeningen tentoongesteld bij het veilinghuis in Hilversum. Er kan online al geboden worden op de werken van prinses Beatrix. In 2022 gingen nog vijf andere tekeningen van Beatrix onder de hamer bij het veilinghuis. Inclusief veilingkosten kwam de opbrengst toen uit op circa 11.000 euro. Er was destijds rekening gehouden met een bedrag van 5000.