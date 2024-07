Van Vollenhoven moet nog steeds bijkomen van kwartfinale Oranje

Pieter van Vollenhoven is nog steeds niet helemaal bekomen van de spannende kwartfinale tussen Nederland en Turkije op het EK zaterdagavond. Op X deelt de man van prinses Margriet dat hij zondag wat “extra rust” nodig heeft.

Van Vollenhoven deelt een foto van een leeuw en een welpje die met open bek in de camera kijken. “Deze foto is een mooi beeld voor deze Zondag”, vindt de 85-jarige Van Vollenhoven. “De Nederlandse Leeuw!! Ik heb nog steeds “extra” rust nodig om bij te komen van die spanningen van gisteravond!!”

De oom van koning Willem-Alexander deelde zaterdagavond dat hij in spanning had gekeken naar het duel tussen Oranje en de Turken, dat met 2-1 werd gewonnen. “Nederland fantastisch naar de halve finale”, schreef hij toen. “Wat een gevecht en wat een spanning en een groot wonder dat ik nog leef!”