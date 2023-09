Van Vollenhoven: monumenten vaak gezien als belemmering

Monumenten worden in deze tijd vaak gezien als belemmering, waarschuwde Pieter van Vollenhoven bij de opening van Open Monumentendag vrijdag in Zwolle. Het was de laatste keer dat de 84-jarige echtgenoot van prinses Margriet deze opening verrichtte.

“Een beeldschone kerk kun je beter slopen want dan is er meer ruimte voor te bouwen huizen”, noemde Van Vollenhoven als voorbeeld in deze jaren van woningnood. Hij benadrukte in zijn toespraak dat het behoud van monumenten “totaal te danken is aan de inzet van particulieren. Zij hebben veel monumenten van de ondergang gered. De eerste bemoeienis van de overheid was pas in 1961.”

Van Vollenhoven is nu nog voorzitter van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Open Monumentendag. Hij meldde donderdag al dat hij het tijd vindt dat een nieuwe generatie het stokje van hem overneemt.

Enthousiasme

Van Vollenhoven werd in het ‘monumentenwereldje’ getrokken toen hij in 1986 gevraagd werd als voorzitter van het Nationale Restauratiefonds. “En tot mijn eigen verrassing zei ik ja.” Hij bekende dat hij toen geen verstand had van monumenten of financiën. “De Open Monumentendag heeft veel outsiders bij dit onderwerp betrokken. Dat enthousiasme van die outsiders geldt ook voor mij.”

Open Monumentendag werd in 1987 geïntroduceerd. Stichting Nederland Monumentenland wil met deze dag het Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk maken en de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor het behoud ervan vergroten. Het publiek kan op 9 en 10 september bij ruim 5000 monumenten door heel Nederland gratis naar binnen.