Verloofde Märtha Louise is klaar voor bruiloft

Durek Verrett is klaar voor zijn huwelijk met de Noorse prinses Märtha Louise, het oudste kind van koning Harald en koningin Sonja. De sjamaan vertelde donderdag tegen Noorse journalisten in Ålesund dat hij er veel zin in heeft. “Ik ga trouwen met de vrouw van mijn dromen.”

De 49-jarige Amerikaan ging de straat op voor een paar boodschappen maar werd al snel achtervolgd door een grote groep fotografen, journalisten en andere belangstellenden. Hij nam zijn tijd voor selfies en een praatje, maar wilde geen details onthullen van het huwelijksfeest. Volgens Verrett zou de bruid misschien boos worden als hij iets zou verklappen.

De verloofde van Märtha Louise vertelde ook dat hij blij is met de manier waarop hij in Noorwegen is ontvangen, ook al moest hij toegeven dat hij zich soms onbegrepen voelt. “Ik hou van de Noren. Ik heb altijd van hen gehouden. Soms begrijpen ze me niet maar ik heb altijd van hen gehouden.”

De festiviteiten rond het huwelijk beginnen donderdagavond in Ålesund. Vrijdag verplaatst het feest zich naar Geiranger. Daar vindt zaterdag ook de officiële ceremonie plaats.