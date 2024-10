Verschuuren durfde koning niet te vragen of hij Qmusic luistert

Domien Verschuuren durfde woensdag in een studio bij Dtv in Oss koning Willem-Alexander niet te vragen of hij naar Qmusic luistert. Wel spraken ze over het belang van lokale radio, vertelt de dj aan het ANP.

“Ja, dit is wel bijzonder. Ik kan niet anders zeggen. Het is toch wel interessant om opeens je verhaal te doen voor de koning. Want ik ken hem natuurlijk niet anders dan van televisie en van alles wat je in de interviews over hem meekrijgt”, vertelt Verschuuren nog zittend in de radiostudio. “Maar hij is ontzettend geïnteresseerd. Hij stelde de juiste vragen. En wij konden volgens mij heel goed uitleggen waarom lokale radio zo belangrijk is.”

Een van de juiste vragen die de koning stelde was een verrassende, bekent de radio-dj die zelf ooit bij de omroep in Oss werkte. “Hij had een vraag voor Veerle”, zegt hij knikkend richting een presentatrice van streekomroep REGIO8 die ook bij het gesprek was. “Dat vond ik wel een gedurfde. Veerle is 23 en hij vroeg of radio voor jongeren een verloren zaak is. Die raakte me toch even diep in mijn hart. Ik ben zelf ook niet jong meer, 36. Maar dat is wel een vrij rake, pijnlijke vraag van hem.”

Qmusic

Maar ook al staat “radio misschien een beetje onder druk”, het belang van die lokale radio blijft wat Verschuuren betreft overeind. “Ik ben heel lang geleden begonnen als jongetje van 10 met mijn allereerste stappen in de radiostudio en dan weet je echt van toeten noch blazen, maar je wordt door mensen die daar wat langer zitten mee aan de hand genomen in hoe je professioneel radio maakt. En zonder die basis ben je nergens.”

Het is een basis die Verschuuren uiteindelijk via onder meer 3FM naar Qmusic bracht. En ook al heeft Verschuuren “niet durven vragen” of Willem-Alexander naar zijn zender luistert, wel kreeg hij een opmerking van de koning die te maken had met zijn werkgever. “Hij heeft me wel gefeliciteerd met mijn contractverlenging. Dus die heb ik binnen”, lacht Verschuuren.