Victoria maakt met gezin zelf kaarsen voor jaarlijkse kerstgroet

Het Zweedse hof heeft zaterdag de jaarlijkse kerstgroet van kroonprinses Victoria en haar gezin gedeeld. Voor het filmpje bezocht het kroonprinselijk gezin het openluchtmuseum Skansen in Stockholm om daar de traditionele kerstkaarsen aan te steken.

In het filmpje leren Victoria en haar man prins Daniel en hun kinderen prinses Estelle en prins Oscar over de geschiedenis van kaarsen en leren ze hoe ze zelf kaarsen moeten maken. Het gezin gaat vervolgens met stokjes en lonten in de weer om hun eigen kaarsen te maken.

Voor de kroonprinses is het aansteken van kaarsen al sinds haar kindertijd een terugkerende en gewaardeerde traditie thuis, schrijft het Zweedse hof. In het filmpje laat Victoria een zwart-witfoto uit 1980 zien waarop te zien is hoe ze met haar ouders koning Carl Gustaf, koningin Silvia en broer prins Carl Philip ook in Skansen kaarsen leerde maken.