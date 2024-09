Viering 18e verjaardag Japanse prins Hisahito uitgesteld

De Japanse prins Hisahito is vrijdag 18 jaar oud geworden. De neef van keizer Naruhito, tweede in lijn van troonopvolging, is het eerste mannelijke lid van de keizerlijke familie in 39 jaar dat de volwassen leeftijd bereikt.

Het is gebruikelijk dat de mijlpaal wordt gevierd met een ceremonie en persconferentie. Maar die zal voor Hisahito pas ergens volgend jaar plaatsvinden, zodra hij klaar is met de middelbare school. Volgens het Japanse hof is daarvoor gekozen om zijn studies niet te beïnvloeden.

De prins deelde via het Japanse Agentschap van de Keizerlijke Huishouding ook een brief. Daarin bedankte hij iedereen die hem door de jaren heen heeft gesteund. “Ik wil mijn resterende tijd op de middelbare school koesteren”, zei hij verder.