Vlag gehesen bij paleis voor jubilerende koning Felipe

Bij het koninklijk paleis in Madrid is woensdagochtend de vlag gehesen voor het 10-jarig troonjubileum van koning Felipe. Op beelden die het hof op sociale media deelt, is ook te zien dat tegelijkertijd een fanfare het volkslied speelde.

De Spaanse vorst zit woensdag precies tien jaar op de troon. Dat wordt verder gevierd met onder meer een lunch en een bezoek van leerlingen. In Madrid zijn daarnaast straten en openbare gebouwen versierd.

In het koninklijk paleis is vanaf donderdag ook een tentoonstelling over het jubileum van Felipe te zien. Die opent hij donderdag samen met zijn vrouw koningin Letizia.