Voormalige butler Charles doet mee aan Britse Big Brother

Tussen de deelnemers aan het nieuwe seizoen van Big Brother in Groot-Brittannië zit een voormalig butler van Charles, toen die nog prins was. Dat vertelde de Schotse deelnemer Nathan zelf in het programma, blijkt uit beelden die online staan.

“Mijn naam is Nathan, ik ben 24 en ik ben slager”, begint hij het filmpje waarin hij zichzelf voorstelt. “En ik was de butler van prins Charles. Hij is gastheer van veel diners met gasten, zoals de president van Ierland. En ik zorgde dan voor hem en, als Camilla er was, ook voor haar.”

Toen hij nog maar 17 jaar oud was, werkte Nathan een jaar lang op het landgoed Dumfries House in Ayrshire, het Schotse huis van de toenmalige prins Charles. In een interview met de Schotse krant Daily Record zei hij eerder dat hij de prins daar meerdere malen mocht ontvangen. “Ik vind het erg leuk om hier butler te zijn en er is altijd wel weer iets anders om mee om te moeten gaan”, zei hij in 2017. “Ik hou ervan om mensen te ontmoeten en het is geweldig om te praten met de bezoekers die naar het huis komen.”