Willem-Alexander bedankt olympische sporters voor prestaties

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag de olympische medaillewinnaars bedankt in een speech op Paleis Huis ten Bosch. In een video op Instagram is te zien hoe de sporters bij het paleis aankomen en de koning de hand schudden. “Heel veel dank voor wat jullie gedaan hebben. Ik wens jullie nu veel rust en gezelligheid en ook plezier toe”, aldus Willem-Alexander. “Nogmaals gefeliciteerd met jullie waanzinnige prestaties.”

De Nederlandse medaillewinnaars werden dinsdag geridderd voor hun prestaties. Staatssecretaris Vincent Karremans (Sport) en burgemeester Jan van Zanen waren daarbij. De Nederlandse sporters behaalden in Parijs vijftien gouden, zeven zilveren en twaalf bronzen medailles. Nog nooit won Nederland zo veel gouden medailles bij de Olympische Spelen.

Het koningspaar bezocht zelf de openingsceremonie van de Spelen en was vaak op de tribunes te zien bij de verschillende sporten.