Willem-Alexander bezoekt tentoonstelling over Leidse optochten

Koning Willem-Alexander heeft in Leiden een bezoek gebracht aan Museum De Lakenhal. Hij bekeek de tentoonstelling Leiden viert feest – 450 jaar optochten ter ere van 450 jaar Leidens Ontzet.

Het museum was op de Leidse feestdag open voor bezoekers, ook tijdens het bezoek van de koning. Het koninklijke bezoek bleef bij de meeste mensen niet onopgemerkt. Zodra mensen doorkregen dat de koning aanwezig was probeerden veel van hen een foto van hem te nemen. Dat gold ook voor enkele toeristen die zich afvroegen waarom er zoveel mensen stonden te kijken.

In het museum kreeg de koning een rondleiding en sprak hij met de Leidse kunstenaar Casper Faassen die in opdracht van de 3 October Vereeniging een kunstwerk voor dit jubileum heeft ontworpen. Willem-Alexander sprak ook met enkele vrijwilligers van de 3 October Vereeniging. Na afloop kreeg koning Willem-Alexander een trui. In tegenstelling tot de speciale 3 oktobersjaal die hij eerder op de dag had gekregen, trok hij die niet aan.