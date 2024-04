Willem-Alexander en Felipe proosten op ‘dierbare’ vriendschap

Koning Willem-Alexander en de Spaanse koning Felipe hebben het Spaans staatsbezoek aan Nederland donderdagavond vriendschappelijk afgesloten. “Laten we proosten op de koninklijke familie, op de fijne mensen in Nederland en de vriendschap tussen onze landen, die elke dag sterker wordt”, besloot Felipe het bezoek. Hij sprak daarna een van de waarschijnlijk weinige Nederlandse woorden die hij kent uit: “proost!”

De contraprestatie – een culturele tegenprestatie van Spanje als dank voor de ontvangst – vond plaats in Museum STRAAT in Amsterdam-Noord. Tijdens de receptie openden de koningsparen en Amalia een expositie van tien Spaanse en Nederlandse muurschilders.

“De koningin en ik hebben in het verleden tijdens staatsbezoeken vele prachtige culturele optredens bijgewoond. Maar nog nooit zijn wij uitgenodigd om een ​​staatsbezoek af te ronden op een locatie als deze. Ruw, edgy en zo origineel”, sprak Willem-Alexander zijn Spaanse vriend en collega toe. “We houden ervan. Jullie zijn een nieuwe weg ingeslagen en we vragen ons nu al af hoe we dit ooit kunnen overtreffen.”

Dankbaar voor vriendschap

Willem-Alexander wilde Felipe in zijn afsluitende toespraak nog even laten weten dat hij met een warm gevoel terugkijkt op het bezoek. “De koningin en ik zijn zo dankbaar voor jullie interesse in Nederland. En we zijn heel dankbaar voor onze vriendschap. Die is ons heel dierbaar”, besloot hij. “Dus we hopen elkaar snel weer te zien, in Spanje of hier in Nederland. Jullie zijn altijd welkom.”

Na afloop van de bijeenkomst vertrokken de royals naar hun auto. Prinses Amalia zei kort tegen de pers dat ze erg had genoten van het eerste staatsbezoek waarbij ze een actieve rol had, terwijl haar ouders trots haar kant op keken. Koning Felipe hield het bij minder woorden: op de vraag hoe hij het staatsbezoek had ervaren, stak hij met een glimlach een duim op.