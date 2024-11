Willem-Alexander en Haakon bezoeken beroemd stadhuis van Oslo

Koning Willem-Alexander en kroonprins Haakon van Noorwegen hebben dinsdag het stadhuis van Oslo bezocht. De koning en de prins namen na aankomst uitgebreid de tijd om de grote hal te bewonderen, die wereldwijd bekendheid geniet als locatie van de jaarlijkse uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede.

In de Banketsallen woonde het gezelschap vervolgens een presentatie bij over de rol van waterstof in het koolstofvrij maken van de scheepvaartsector. In deze zaal ‘keken’ ook koning Harald, koningin Sonja, koning Olav en koning Haakon VII mee, van wie grote portretten op de achtermuur te zien zijn. De koning en de kroonprins werden in de hoge zaal welkom geheten door onder anderen de burgemeester van Oslo en de Noorse minister van Visserij en Oceaanbeleid. Ook Sophie Hermans, de Nederlandse minister van Klimaat en Groene Groei hield een toespraak.

Onder leiding van Annet Koster, de directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, vonden er vervolgens een aantal paneldiscussies plaats over het belang van groene maritieme corridors, zoals tussen Nederland en Noorwegen. Daaraan namen vertegenwoordigers van zowel Noorse als Nederlandse havengebieden deel.

Na dit onderdeel nam de Noorse kroonprins weer afscheid van de Nederlandse koning. Willem-Alexander gaat naar het laatste onderdeel van zijn driedaagse werkbezoek aan Denemarken en Oslo, een rondvaart door de haven van Oslo.