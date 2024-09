Willem-Alexander legt krans bij herdenking Market Garden in Ede

Koning Willem-Alexander is zaterdag bij de herdenkingen van de luchtlandingen in Ede. De koning is bij de herdenkingsbijeenkomst op de Ginkelse Heide, waar tachtig jaar geleden geallieerde parachutisten landden als onderdeel van de bevrijdingsoperatie Market Garden.

De koning legt de eerste krans bij het Airborne-monument en ontmoet enkele veteranen die deelnamen aan Operatie Market Garden in 1944. Toen landden ruim tweeduizend geallieerde parachutisten op de Ginkelse Heide als onderdeel van de bevrijdingsoperatie. Hun doel was op te rukken naar Arnhem om daar de brug over de Rijn te veroveren op de Duitsers.

Dit jaar en volgend jaar wordt op verschillende momenten en plaatsen in Nederland tachtig jaar vrijheid gevierd en herdacht. Ook leden van het koninklijk huis zijn bij diverse vieringen en herdenkingen aanwezig.