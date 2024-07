Willem-Alexander neemt in buurtcentrum kijkje bij les stoelyoga

Koning Willem-Alexander heeft zijn bezoek aan Woerden woensdagmiddag afgesloten met een tripje naar buurtcentrum De Plint. Aan het einde van zijn bezoek nam de koning een kijkje bij een les stoelyoga.

Na een korte uitleg van de docent leek Willem-Alexander wel benieuwd naar de les. “Laat maar zien”, zei Willem-Alexander. De koning deed zelf echter niet mee. Hij koos ervoor om aan de zijlijn te blijven staan, terwijl de deelnemers zowel een zittende als staande oefening uitvoerden.

In het buurtcentrum ging de koning ook kijken in de keuken. Daar sprak hij met enkele vrijwilligers van het Kookcafé en cliënten van de dagbesteding die een buurtmaaltijd bereidden. Ook sprak hij met leden van het wijkplatform over uitdagingen in de wijk, zoals leefbaarheid en sociale cohesie.