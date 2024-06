Willem-Alexander staat stil bij slachtoffers conflicten

Koning Willem-Alexander heeft tijdens zijn speech bij het galadiner voor het Corps Diplomatique in Koninklijk Paleis Amsterdam stilgestaan bij de slachtoffers van verschillende gewelddadige conflicten in de wereld. Hij dacht onder meer aan de situaties in Gaza en Oekraïne.

“Wij voelen ons zeer betrokken bij de zorgen die u kwellen”, zei de koning mede namens zijn vrouw koningin Máxima tegen de aanwezige diplomaten. “Ons hart gaat uit naar de slachtoffers van geweld en noden op vele plekken in de wereld.”

“Wij denken aan de bewoners van Israël en de Palestijnse gebieden en aan het verbitterde conflict dat gruwelijke wonden heeft geslagen. Wij denken aan de mensen in Oekraïne die zich moeten verweren tegen het brute en volstrekt ongerechtvaardigde imperialisme van Rusland. En we denken aan alle getroffenen in de regio rond Sudan, waar cynisch geweld tussen rivaliserende groepen miljoenen op de vlucht heeft gejaagd”, somde de koning op. “En dan zijn er nog vele andere conflicten”, stipte hij aan.

Cruciaal

Diplomaten hebben een belangrijke rol bij een stabielere en veiligere wereld, zei de koning ook. “Uw rol is cruciaal, niet alleen bij het voorkomen en beheersen van conflicten, maar ook op vele andere terreinen, zoals klimaat, mensenrechten, welvaart en duurzame ontwikkeling.”

Het galadiner voor het Corps Diplomatique in Koninklijk Paleis Amsterdam wordt jaarlijks georganiseerd om internationale relaties te onderhouden en Nederlandse en buitenlandse vertegenwoordigers op thema’s te verbinden.